Nieuw tehuis gezocht voor paarden ‘met een rugzakje’

De in Eibergen woonachtige Edith Wiersma-Arts zoekt nieuw tehuis voor paarden ‘met een rugzakje’ via oproep op sociale media.

Rugzakje

Tijdens een uitzending van Hart van Nederland gisteravond werd aandacht besteed aan deze oproep. Het was een rot week voor Edith Wiersma-Arts. Ze kreeg te horen dat al haar paarden weg moeten op het land waar ze nu staan. Haar man kreeg tot overmaat van ramp een dag na het nieuws ook nog een herseninfarct.

Het gaat gelukkig iets beter met haar man Hein, maar hoe hij eruit komt is onduidelijk. ‘Sowieso komt hij er beschadigd uit,’ meent Edith. Op Facebook heeft ze een oproep gedaan wie een paard kan overnemen. In haar eentje kan ze de dieren onmogelijk verzorgen. Dit omdat alle dieren van het stel een ‘rugzakje hebben.’ Ze hebben deze dieren uit liefde bij zich genomen, maar het kost heel veel werk.

Honden

Ze heeft ook 24 honden met gedragsproblemen en ook daar moeten ze de helft van wegdoen. Ze is er kapot van.

Facebook

Inmiddels gaat haar Facebookbericht viral en krijgt ze veel reacties. Ze zoeken perfecte eigenaren, want niet iedereen kan zulke dieren verzorgen.

Meer informatie over opvang via deze link link.

Bron: hartvannederland

Foto: Remco Veurink