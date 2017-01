Onsmakelijke vondst in paardenworst

Een inwoonster uit Haarlem kreeg ‘de schrik van haar leven’ toen ze vorige week wilde genieten van haar lunch en in haar worst een pluk paardenhaar ontdekte. Meteen plaatste ze een foto van haar onsmakelijke vondst op Twitter. Dit meldt NHNieuws.nl.

De dame had de worst gekocht bij de slager van de Dekamarkt en die liet meteen uitzoeken wat er aan de hand was. Het vermoeden van de twitteraar bleek juist: een plukje paardenhaar was in de worst beland.

‘Na overleg met onze kwaliteitsdienst, producent en grondstoffenleverancier is vast komen te staan dat er een stukje paardenhuid met daaraan bevestigd paardenharen terechtgekomen is in een partij paardenworst’, liet Dekamarkt weten. ‘Onzorgvuldig slachten en uitsnijden van de paardendelen’ zou ten grondslag liggen aan deze fout.

Dekamarkt doet geen zaken meer met de Ierse leverancier van de worst, maar werkt vanaf direct samen met een Nederlandse paardenslachterij.

Lees meer op NHNieuws.nl .

Foto: Shutterstock

Link naar het Twitterbericht.