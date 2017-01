Chardon toch nog derde na pech in inloopproef

De competitie in de wereldbeker voor vierspannen in Leipzig begon afgelopen vrijdag zeer onfortuinlijk voor IJsbrand Chardon. Na materiaalpech belandde hij op de laatste plek in de opwarmronde. Toch wist hij gisteren door te dringen tot de ‘winning round’, met een derde plek én kostbare wereldbekerpunten als resultaat.

Materiaalpech in de vorm van een kapotte leidselgesp maakte dat Chardon kansloos was in de inloopronde van vrijdag. Gevolg was dat hij zondag als eerste van start moest gaan. “Het is een nadeel om als eerste te moeten starten, want je moet gelijk na de verkenning de ring in en dat is niet ideaal voor de warming up,” legt hij uit.

De Nederlands kampioen reed de snelste tijd, maar één afgeworpen element maakte dat hij de Zwitser Jérôme Voutaz, die foutloos bleef, voor moest laten gaan. “Voutaz is zeker geen eendagsvlieg en ik zie hem als een geduchte concurrent,” zegt Chardon.

Brug

Koos de Ronde begon vrijdag sterk, met een derde plek. Gisteren had hij geen geluk. Bij het afrijden van de brug gleed één paard op het schuine stukje iets weg en schampte met het achterbeen een kegel. Met uiteindelijk twee afgeworpen balletjes miste De Ronde net de winning round en eindigde als vierde.

Wereldkampioen Boyd Exell won de inloopproef, maar moest zondag in de eerste omloop Chardon en Voutaz voor laten gaan.

Casper

Met Exell en Voutaz drong Chardon door tot de beslissende winning round. Hij besloot in de tweede marathonhindernis een andere route te nemen dan in het eerste parcours. “Ik merkte dat mijn onervaren paard Casper met die wijziging toch moeite had,” zegt hij over die keus. Chardon had over zijn vlekkeloze eerste ronde een goed gevoel, maar was over de prestatie in de ‘winning round’ minder te spreken.

“We moesten te lang wachten tussen de beide parcoursen,” vertelt hij. “We hebben lang rond moeten stappen en volgens mij dacht Casper dat hij al klaar was.”

Voutaz en Exell waren ruim drie seconden sneller, waarbij de Australiër slechts twee tienden sneller was dan de Zwitser en won. Omdat Exell met een wild card reed, leverde de overwinning hem geen wereldbekerpunten op. Chardon werd derde en is desondanks dik tevreden.

“Het niveau in de wereldbekercompetitie is abnormaal hoog. Ik heb toch punten gepakt en sta in de competitie gelijk met Boyd, op 27 punten. Over het geheel ben ik tevreden en we gaan nu verder trainen voor de wedstrijd in Bordeaux.”

Kansen in Bordeaux

Die wedstrijd is van 3 tot en met 5 februari aanstaande. Behalve Chardon, komt ook Koos de Ronde daar aan start. Eind februari volgt de finale in Gothenburg.

Uitslagen wereldbekerwedstrijd vierspannen Leipzig 22 januari 2017:

1. Boyd Exell (AUS) 109,21

2. Jérôme Voutaz (SUI) 109,41

3. IJsbrand Chardon (NED) 112,73

4. Koos de Ronde (NED) 128,98

5. Georg von Stein (GER) 131,25

6. Edouard Simonet (BEL) 132,13

7. Rainer Duen (GER) 133,11

8. Theo Timmerman (NED) 133,78

Stand wereldbeker na 7 van de 8 wedstrijden:

1. Boyd EXELL AUS 27

2. IJsbrand CHARDON NED 27

3. Koos DE RONDE NED 25

4. Jozsef DOBROVITZ HUN 21

5. Jérôme VOUTAZ SUI 20

6. Georg VON STEIN GER 15

7. Jozsef DOBROVITZ jr. HUN 13

8. Theo TIMMERMAN NED 12

9. Edouard SIMONET BEL 11

10. Rainer DUEN GER 7

Bron: KNHS

Foto: Eric Knoll