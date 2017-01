Weer slachtoffers door bekende paardenoplichter

Vanavond was bij AVRO/TROS Opgelicht weer aandacht voor één van de meest bekende oplichters in de paardenwereld die het toch voor elkaar krijgt om steeds weer slachtoffers te maken.

Serge van der Wulp

De redactie van Opgelicht heeft sinds de uitzending van dertien september vorig jaar meerdere klachten over Serge van der Wulp ontvangen. Het is dus nodig voor hem te blijven waarschuwen.

Hotel

Recentelijk dupeerde hij een hotel in Tilburg en gebruikte hierbij de naam Sehmeijer. Hij sliep vier nachten in het hotel waarbij hij volop gebruik maakte van roomservice om vervolgens te verdwijnen zonder te betalen waardoor het hotel een schade had van 700 Euro. Hij kiest voor kleinschalige hotels en B&B’s zodat er een kleinere kans is dat hij zich meteen moet legitimeren.

Paardenhandel

Ook in de paardenwereld zou Serge momenteel (weer) actief zijn, onder de naam Florum Dressage Equorum.

In het verleden was de oplichter al regelmatig in het nieuws. Naast zijn loverboy-praktijken was hij namelijk ook actief in de lucratieve paardenhandel. Stoeterijen, dressuurstallen en maneges werden via internet verleid tienduizenden euro’s te betalen voor sportpaarden en buisjes sperma, die echter nooit geleverd worden. Ook liet hij paarden voor hoge bedragen insemineren om ze vervolgens, zonder te betalen, weer door te verkopen. Aangezien hij zonder vaste woon- of verblijfplaats opereert, is hij voor zowel zijn schuldeisers als de politie lastig op te sporen. Serge slaapt in hotels, waar hij torenhoge rekeningen opbouwt, maar slechts zelden betaalt.

Bron: Avrotrosopgelicht

Foto: Jessica Pijlman