78 Verwaarloosde paarden worden geveild

Het gaat goed met de 78 verwaarloosde paarden die op 7 december door medewerkers van het district Stendal werden gered. In het voormalige stierenstation van het Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt, die na de fusie met Mecklenburg Vorpommern leeg staat, kwamen de paarden in exclusieve ruime boxen en hoefden niet meer om hun leven te vrezen. De ‘reis’ van de 78 paarden zal na ongeveer zes weken met een veiling op vrijdag 27 januari beëindigd worden en zullen ze hopelijk een nieuw thuis vinden.

Eetgedrag

De veiling zal plaatsvinden in het voormalige stierenstation in de buurt van Lichterfelde. De moderne stallen vormden een snel, goed en exclusief onderkomen voor de verwaarloosde dieren. Elk dier heeft een tweepaards box met voldoende hooi, voer, water en een goed strobed. Het gaat heel goed met de paarden en één ezel die op dit moment door twee medewerkers van de Rinder-Allianz verzorgd worden. Hun algehele toestand heeft zich verbeterd en het eetgedrag is weer normaal. De eerste dagen, aldus dierenarts Dr. Thoralf Schaffer was het beangstigend om te zien hoeveel hooi de paarden naar binnen werkten.

Veilingmeester

Zoals ze er nu en wellicht over twee weken zullen uitzien, hoopt Schaffer alle paarden aan de man te kunnen brengen. Dit wordt overgelaten aan een veilingmeester uit Oldenburg die een positieve stemming in deze eigenlijk zeer trieste gebeurtenis moet brengen.

Speculeren

Om per paard een minimumprijs te kunnen bepalen, is nog een uitdaging, want daar bestaan geen regels voor en of een paard mooi is, wordt veelal door het oog van de koper bepaald. Het wordt nog meer bemoeilijkt doordat driekwart van de dieren geen papieren heeft of geen algemene gegevens beschikbaar zijn. Dat betekent dus dat uiteindelijk van dié paarden alleen het geslacht en de kleur zonder twijfel vastgesteld kunnen worden. De veilingmeester blijft bijna niets anders over dan over afstamming, leeftijd, aanleg, opleidingsniveau, ziektes en dergelijke te speculeren.

Slacht

Ook al is het niet te verhinderen dat paardenslagers mee gaan bieden, hoopt Dr. Schaffer dat geen van de paarden naar de slacht zal gaan. Voor de paarden met nieuwe papieren is het sowiso niet toegestaan dat ze voor de vleesindustrie worden gebruikt omdat niet bekend is welke medicatie ze hebben gehad. Omdat slachtpaarden meestal voor bodemprijzen worden verhandeld, gaat hij wel ervan uit dat voor de andere dieren met een redelijk bod ook een goed onderkomen en goede toekomst geregeld kan worden.

Opbrengst

Van de opbrengst zal de voormalige eigenaar, die een levenslang verbod heeft op het houden en fokken van dieren, niets zien. De kosten van deze hele reddingsactie zullen veruit worden overschreden door de opbrengst.

Belangstellenden

Vast staat bovendien dat de veiling een logistieke uitdaging zal worden want er zijn maar beperkte parkeerplaatsen op de locatie. De organisatie houdt er nu al rekening mee dat de belangstellenden met contant geld op zak veel bekijks gaan krijgen.

Een lijst met de te veilen paarden wordt binnenkort gepucliceerd op de internetsite van Landkreis Stendal evenals de richtlijnen voor dit grootse gebeuren.

Bron: Volksstimme.de

Foto: Jessica Pijlman