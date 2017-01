Visolie voeren tijdens dracht maakt veulen ‘slimmer’

Visolie wordt een steeds populairder supplement om te geven aan paarden. Een Amerikaans team van wetenschappers onderzocht de vraag of visolie ook positieve effecten heeft op drachtige merries en hun veulens.

Meervoudig verzadigde vetzuren

De belangrijkste stoffen in visolie zijn de specifieke omega-3 vetten docosahexaenoisch zuur (DHA) en eicosapentaenoisch zuur (EPA). De wetenschappers gaven een groep van achttien drachtige merries 28 dagen lang vóór de bevalling een visoliesupplement van 0,11 ml visolie/kg lichaamsgewicht, en vervolgens ook 84 dagen lang na de geboorte van het veulen.

Beter leren, onthouden en presteren

Uit de resultaten bleek dat het bloed van de veulens een grotere hoeveelheid meervoudig verzadigde vetzuren bevatte, waaronder DHA. Deze verhoging was zelfs direct na de bevalling al zichtbaar, maar bleef ook in de periode na de bevalling aanhouden. Hieruit blijkt dat de vetzuren ook via de moedermelk het veulen bereiken. DHA ondersteunt hersenontwikkeling en verhoogt daarnaast de trainbaarheid van jonge dieren, waaronder veulens. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek blijkt dat jonge dieren die DHA toegevoegd krijgen in hun dieet beter leren en onthouden en daarnaast een betere psychomotorische prestatie hebben.

Het voeren van visolie aan drachtige merries wordt daardoor gezien als een positieve aanvulling op het dieet.

Foto: Remco Veurink

Bron: Journal of Equine Veterinary Science