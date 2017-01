Droesuitbraak in Aalsmeer

In het Noord-Hollandse Aalsmeer is droes uitgebroken. Op Manege De Jong is één paard besmet met de bacteriële infectie, zo melden zij via hun Facebook.

‘Op het bedrijf is bij een paard droes geconstateerd. Dit paard staat al geruime tijd afgezonderd en komt niet uit de box. De paarden in de directe omgeving staan ook afgezonderd en worden door een select aantal mensen verzorgd. Door deze voorzorgsmaatregelen hopen wij deze zeer besmettelijke ziekte binnen de perken te houden.’ aldus de stal. Manege De Jong is naast enkele andere grote stallen gesitueerd. Deze omliggende pensionstallen zijn inmiddels ook op de hoogte gebracht van de besmetting.

De stal roept haar klanten op om voorlopig niet met hun paarden op pad te gaan naar andere bedrijven.

Slechts enkele weken geleden werd ook bij bedrijven in Lelystad en Friesland droes geconstateerd.

Foto: Remco Veurink

Bron: Hoefslag