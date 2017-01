96-jarige amazone: ‘Klaar voor een galopje?!’

Dinnie Greenway draait haar hand niet voor om voor een galopje. Ze rijdt immers al haar hele leven. Dat ze 96 jaar is, is slechts een detail.

De krasse dame vertelt dat ze waarschijnlijk al kon paardrijden vóórdat ze kon lopen. Haar moeder reed in dameszadel in 1920, terwijl ze zwanger was van haar, Dinnie. ‘Geen idee hoeveel paarden ik wel niet gereden heb in m’n leven. Ik ga gewoon maar door’, zegt de Britse senior, die woont ten noordoosten van Londen. ‘Draf, galop, da’s niks’, laat ze weten. ‘Als ik een beetje warm gereden ben, begin ik pas echt.’

Haar paard Randule is ook niet meer de jongste, met zijn 27 jaar. Hij is echter nog enthousiast genoeg. ‘Ik vertrouw hem volledig. Hij vindt het net zo leuk als ik om nog een ritje te maken.’ De vosruin is zelfgefokt, uit een lijntje van de familie Greenway dat maar liefst negen generaties terugvoert.

In haar jongere jaren reed Dinnie Greenway jachten en springwedstrijden. ‘Ik rook niet, ik drink niet, ik rijd paard. Dat zal altijd mijn verslaving blijven.’

Filmpje met de 96-jarige amazone, in galop!

CBC.ca/Hoefslag

Foto: Remco Veurink