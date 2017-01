Opnieuw gevaarlijke sitaties door drijfzand op strand Camperduin

Er is een gevaarlijke situatie rondom de lagune in Camperduin. Door de harde wind is er op sommige plekken drijfzand ontstaan. Daarvoor waarschuwt de gemeente Bergen aan Zee.

Een woordvoerder vertelt aan NH Nieuws dat het gebied rondom de lagune voor de zekerheid is afgezet met lint. Binnenkort worden er ook waarschuwingssborden geplaatst om te voorkomen dat mensen in het drijfzand belanden.

Het is volgens de woordvoerder onverstandig om de waarschuwing in de wind te slaan. ‘Je kunt er weliswaar niet helemaal in wegzakken, maar het is wel mogelijk dat je aardig vast komen te zitten. Je moet er dus gewoon wegblijven.’

Het gaat volgens de woordvoerder nog wel een poosje duren voordat het is opgelost.

Vorig jaar zorgde de situatie op het strand bij Camperduin ook al voor problemen, waarschijnlijk vanwege het opgespoten zand.

Bron: NH Nieuws

Foto: Remco Veurink