Nieuw licht op neusriemen: ‘Slecht 7% zit los genoeg’

Volgens wetenschappers wordt het tijd om verstandiger om te gaan met neusriemen. Niet alleen moeten de neusriemen veel losser worden afgesteld, ook de manier van meten zou volgens hen anders moeten.

Slechts 7% ‘los genoeg’

Onheilspellende percentages: Uit een wetenschappelijk onderzoek in Groot-Britannië en België blijkt dat slechts 7% van de paarden op wedstrijd loopt met een correct afgestelde neusriem. Het overgrote deel heeft een neusriem die te strak is aangesnoerd. Vierenveertig procent scoorde zelfs een 0: geen één vinger kon meer tussen de neusriem en het hoofd.

Neusdrukmeter

Volgens wetenschappers is het tijd om het tij te keren. Niet alleen moet er meer aandacht komen voor het correct aansnoeren van de neusriem, maar ook de ‘vingermeettechniek’ mag wat hen betreft uit het raam. Een objectieve meting zou daarvoor in de plaats moeten komen. ‘Er ontstaat een grotere twijfel over neusriemen. Sommige zijn zo strak aangesnoerd dat normaal paardengedrag niet meer mogelijk is en zij zelfs schade aan kunnen brengen.’ Het onderzoeksteam ontwikkelde een speciaal meetinstrument voor neusriemen, waarbij de druk bovenop het neusbeen gemeten door digitale, ergonomische drukmeter. De druk wordt vervolgens uitgedrukt in Newton.

Breed niet perse beter

Veel ruiters denken dat een bredere neusriem vriendelijker is dan een smalle variant. Volgens de wetenschapper klopt dit maar deels: ‘Een bredere neusriem heeft een lagere druk per vierkante centimeter doordat de druk over een groter oppervlak wordt verdeeld. Echter kan een brede neusriem voor een grotere afknelling van bloedvaten en zenuwen van het hoofd zorgen.’

Foto: Shutterstock

Bron: Horsetalk