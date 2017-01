Aanspreken op vuurwerk leidde tot agressief gedrag

Een groepje dronken mannen vond het met oud op nieuw nodig om vuurwerk af te steken vlak naast een paardenweide. De paardeneigenaren hadden al diverse keren gevraagd om dat elders te doen.

Bezorgd

Eén van de paardeneigenaren uitte haar bezorgdheid op Facebook, en deed haar verhaal. Haar paard staat samen met andere paarden in een grote weide met loopstallen. Elk jaar opnieuw gaan de eigenaren rond half twaalf naar de paarden, om ze rustig te houden voordat het vuurwerk losbarst.

Vergunning

Dit jaar vond een groepje dronken mannen het blijkbaar geweldig om op amper tien meter van de paardenweide vuurwerk af te steken, wel een uur lang. De paarden waren doodsbang. De mannen bevonden zich op de openbare weg en moesten dus eigenlijk een vergunning op zak hebben om daar vuurwerk te mogen afsteken.

Ernst situatie

De groep van vijf paardeneigenaren heeft geprobeerd om de paarden rustig te houden. Verschillende keren zijn ze vriendelijk gaan vragen om het vuurwerk elders te gaan afsteken. Eén keer zouden ze toegestemd hebben en schoven ze lachend twee meter op. Ze zagen met een biertje in de handen de ernst van de situatie niet in.

Klappen

Een paardeneigenaar sprong toen in zijn auto en ging er meteen heen. Toen hij woedend uitstapte kreeg hij van drie jonge mannen zware klappen te verwerken. De politie was al gebeld en nu nogmaals omdat de situatie volledig uit de hand gelopen was.

Vergunning

Om half één kwamen er drie auto’s met acht agenten en stuurden de eigenaren terug naar hun paarden en de dronken groep werd uit elkaar gehaald. Deze vertrok toen richting het bos om daar verder te gaan met vuurwerk afsteken. De troep van het vuurwerk gewoon achterlatend en geen vergunning te kunnen aantonen.

Verbieden

De paardeneigenaren hopen dat de Belgische gemeente Essen de nodige maatregelen zal nemen om in bossen, heide en weides waar dieren in staan het afsteken van vuurwerk te verbieden en dat mensen hun gezond verstand gebruiken en ze zich aan de regels houden die zijn opgesteld.

Aanklacht

Bij navraag aan de politie of ze wel een vergunning hadden om het vuurwerk af te steken antwoordden ze daar niet op. Eén van de eigenaren heeft een klacht ingediend tegen ‘onbekenden’. Niet om deze mensen persoonlijk aan te pakken, maar wél dat hier in de toekomst verandering in komt en er meer rekening gehouden zal worden met dieren.

WIR

Volgens burgemeester Gaston Van Tichelt heeft de politie waarschijnlijk in dit geval een wijkinformatierapport (WIR) hebben opgesteld, zo meldt de Gazet Van Antwerpen. De zaak zou al besproken zijn geweest in het politiecollege.

Bron: horses24.be

Foto: Shutterstock