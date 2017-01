Vuurwerk veroorzaakt drama op snelweg

Op de snelweg bij Moers, over de grens tussen Duisburg en Venlo, hebben twee paarden een ernstig ongeluk veroorzaakt. De dieren waren op hol geslagen door vuurwerk.

Zwaar gewond

In volle galop renden maandagavond twee paarden de snelweg op. Het was voor een 30 jarige automobiliste onmogelijk de dieren te ontwijken, waardoor ze klem kwam te zitten en zwaar gewond raakte. De brandweer heeft haar uit de auto moeten bevrijden. Ze verkeert niet in levensgevaar. De paarden overleefden de frontale botsing niet.

Vuurwerk

De eigenaresse was volgens de politie te voet onderweg met de twee paarden toen er rotjes ontploften. Die zouden zijn gegooid door een 18 jarig meisje. Toen de eigenaresse van de paarden vroeg hiermee op te houden, werden er bewust nog meer aangestoken. Hiervan schrokken de paarden zo erg dat ze op hol sloegen en op de autobaan terechtkwamen. Ze renden tegen de rijrichting in met fatale gevolgen. De eigenaresse verkeert in shock.

Bron: rp-online/L1

Foto: Remco Veurink