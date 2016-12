Hoefslag wenst je een gelukkig en sportief 2017!

Alle 366 dagen van 2016 zijn alweer voorbij. Een jaar met hoogte- én dieptepunten op hippisch gebied.

Een terugblik op het afgelopen jaar gebeurt met een lach en een traan. 2016 was het jaar waarin de zeer succesvolle bondscoach Wim Ernes ons ontviel, Nederland voor het eerst sinds 1988 géén enkele medaille wist te behalen in de paardensport op de Olympische Spelen en het jaar waarin dressuurfenomeen Valegro afscheid nam van de sport.

2016 was ook het jaar waarin Nederland bovenaan stond tijdens de Paralympische Spelen dankzij dressuuramazone Sanne Voets, die in de kür-finale het goud wist op te eisen. Het jaar waarin Nederland een overwinning in eigen huis neerzette in de Nations Cup-omloop tijdens CHIO Rotterdam en het jaar waarin onze volgers op Facebook zich massaal achter Anky van Grunsven schaarden toen voetbalkenner Johan Derksen liet weten dat Van Grunsvens ‘circuskunstjes’ geen sport genoemd kon worden. Ruim 4000 mensen leek het een goed idee als Derksen zelf eens in het zadel plaats nam.

Namens de redactie wenst Hoefslag al haar lezers van het magazine en de website een gelukkig, gezond en sportief 2017. Ook het komende jaar zullen wij ons weer inzetten om jullie te voorzien van een interessant magazine en om jullie iedere dag op de hoogte te houden van het hippische nieuws via onze website.

Foto: Flickr / Nicole Bealuac