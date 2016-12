Na duizenden bekapte paarden geen hoefsmid meer *video*

Hoefsmid Jan Sietsema (74) uit het Groningse Wagenborgen gaat met pensioen, na 34 jaar duizenden paardenhoeven bekapt te hebben. Laphrodite, Puk en Choco waren zijn laatste klanten.

‘Ik ben er nog niet zat van’, zegt hij. ‘Maar ja, ik zit in de mantelzorg voor mijn vrouw en zo zijn er meer dingen. Je moet een keer stoppen.’

Vraag hem naar zijn rug, gaf een collega van tevoren mee. Een hoefsmid staat immers voortdurend voorover. ‘Super’, zegt Sietsema zonder met de ogen te knipperen. ‘Ik heb een versleten rug, maar dat komt niet van de paarden. In principe ben ik nog helemaal intact.’

In de goede jaren had de hoefsmid 350 edele viervoeters in zijn bestand. Die moesten minimaal om de acht weken bekapt worden. Inclusief sportevenementen en andere extra’s stond hij in een kalenderjaar ruim drieduizend keer bij een paard.

Zijn gereedschap houdt hij nog even. Voor het geval iemand hem nog belt voor een spoedgevalletje. ‘Maar zet dat maar niet in het artikel…’

Lees het hele artikel op Dagbladvanhetnoorden.nl.

Bron: Dagbladvanhetnoorden.nl

Foto: Jennifer-Fotografie