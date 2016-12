Nieuwjaarsdag All The Queen’s Horses parade in Londen.

Een stoet van paarden en ruiters in vrolijke kleding zal door de Britse hoofdstad trekken op nieuwjaarsdag als All The Queen’s Horses terugkeert naar Londen. Samen met jongleurs, cheerleaders, acrobaten, clowns en fanfares, zullen 64 ruiters en paarden deelnemen in de straten met thema’s over beroemde films en televisieprogramma’s.

Stijl

Het hoofdthema dit jaar is ‘lights, camera action’, overeenkomstig de traditie om de parade in een bepaalde stijl te houden. Voorgaande jaren hebben ze ‘swinging ’60’, ‘London moving’ gevierd en in 2016 ‘magic and fantasy’. De ruiters die deelnemen, werden uitgenodigd voor een selectie komen uit het gehele Verenigd Koninkrijk; sommigen reizen vanuit België voor deze gelegenheid en variëren van de zesjarige Bluebell op haar vriendje, eenShetlander, en gekleed als een Dalmatiër tot een man van over de 70 jaar.

Kostuums

Volgens een woordvoerder zijn deelnemers onbetaalde vrijwilligers die hun passie voor paarden en ruitersport eensgezind uitbrengen in de hoofdstad. Organisator Caroline Marsh leidt de paard parade verkleed als Wonder Woman. Ze rijdt Sam, een bruine hunter van een vriendin. Het paard zal zijn derde en laatste parade lopen. Ze zegt dat het dit jaar wederom een fantastisch thema is en de kostuums het publiek versteld zullen doen staan omdat dit een bijzonder onderdeel van de parade is. Het hippische onderdeel begint op Piccadilly Circus en eindigt bij het Parlement en de terugweg gaat via Horse Guards, The Mall and Buckingham Palace.

Bron: Horseandhound

Foto: Youtube