Man overleden bij paardenrace voor verjaardag meisje

In Mexico is een man overleden op het vijftiende verjaardagsfeest, een paardenrace, van de door en door verwende rijkeluis-dochter Rubi Ibarra Garcia. De man werd gedood door op het pad van de rennende paarden te komen. De paardenrace werd speciaal vanwege haar verjaardag gelopen, meldt de BBC.

In een oproep van de ouders via Facebook deelde de vader van Rubi mede dat de winnaar van de race een bedrag van 10.000 pesos (zo’n 490 dollar) zou winnen. Ongeveer 1,2 miljoen Mexicanen gaven aan naar het verjaardagsfeest van Rubi te gaan.

In Mexico is de vijftiende verjaardag van een meisje iets speciaals. Tijdens ‘la quinceañera’ wordt het meisje namelijk een vrouw en wordt daarom vaak groots gevierd. Meestal gaat de jarige Jet dan gekleed in pofjurkjes, tiara’s en make-up en voelen zich op deze dag als een ‘koningin’.

De ouders van Rubi, Crescencio Ibarra en Anaelda Garcia, maakten ecchter een grote fout: en plaatsten een videoboodschap op social media waarin ze mensen uitnodigden naar de verjaardag van hun docter Rubi te komen. Ze vergaten dit echter in de privésfeer te doen en de video was voor iedereen zichtbaar. De boodschap dat ‘iedereen welkom’ was, werd wel erg letterlijk opgevat.

Een van de mensen die dat wel zag zitten was Felix Pena, die zichzelf de race zag winnen. De verklaring over zijn deelname was dat hij het niet voor de prijs maar voor de bekendheid deed. Dat Pena op de grond ligt tussen de rennende paarden en wordt geraakt door een van de dieren is te zien op een video. Vervolgens blijft hij bewusteloos liggen.

Ambulancepersoneel verklaarde dat Pena onderweg naar het ziekenhuis is overleden. Waarom de man in het pad van de racende paarden lag is onduidelijk, aangezien de paarden niet bereden werden. Een mogelijkheid is dat hij de afstand tot zijn paard verkeerd heeft ingeschat, toen hij hem wilde aanmoedigen.

De politie deelde mede dat de verjaardag van het meisje verder rustig is verlopen.

