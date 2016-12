KNHS maakt gewicht ruiter ook bespreekbaar

In het jaaroverzicht van meest bekeken pagina’s 2016 was er ook aandacht voor het op 28 september geplaatste artikel ‘Een ‘zwaar’ onderwerp: het gewicht van de ruiter’. Een serieus onderwerp en een serieus artikel met heftige discussies op Facebook, vooral voor de iets zwaardere mensen. Het bewees ook dat als een artikel heel veel wordt aangeklikt, het vaak maar slecht wordt gelezen en begrepen. Wellicht is het een optie om het nog een keer lezen en dan pas te oordelen?

De KNHS besteedt nu ook aandacht aan het onderwerp, dat toch de gemoederen bezig houdt. Ze doen een oproep om te reageren als input voor een artikel. Ook volgens KNHS is het gewicht van ruiters in relatie tot de belasting voor het paard een veelbesproken onderwerp en ze vragen of jij wel eens worstelt met je gewicht of met de vraag of je te zwaar bent voor je paard? Of dat je vanuit het verleden bekend bent met dit onderwerp?

Het einde van de discussie is dus nog niet in zicht. (Hoog) tijd om te kijken naar een goede verhouding tussen ruiter en paard? Dit is volgens onderzoekers essentieel voor het welzijn van het paard en het is de verantwoordelijkheid van de ruiter dit te (h)erkennen en hoe hiermee om te gaan. Het is nog afwachten of er steeds meer serieus aandacht zal worden besteed aan regels/adviezen tijdens wedstrijden.

