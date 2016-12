‘Fokker van het Jaar’ Ad den Hartog (87) overleden

Afgelopen vrijdag is in besloten kring de in 2002 tot ‘KWPN fokker van het jaar’ uitgeroepen Ad den Hartog (87) begraven.

Den Hartog begon zijn fokkerij met de aanschaf van de merrie Nina (v.Eclatant), waaruit hij in combinatie met de preferente Amor de goedgekeurde KWPN-hengst Witmar Alezan fokte. De fraaiste fokkerijsuccessen behaalde hij echter met de keur preferente prestatiemerrie Viola (Lucky Boy xx x Uppercut xx). Van deze merrie fokte hij de goedgekeurde hengst Ditmar, eveneens een zoon van Amor, en de goedgekeurde hengst Jacomar (v.G.Ramiro Z), die jarenlang met succes door Marc Houtzager in de springsport werd uitgebracht.

Willemijn en Herarda

Viola’s Nimmerdor-dochter Herarda behaalde de predikaten elite sport(springen) preferent en prestatie en leverde in de fokkerij onder meer de internationaal springende KWPN-goedgekeurde hengst Michael (v.Zeus) en NMK-kampioene, EPTM- en fokwaardetopper én internationaal springpaard Willemijn (foto) (v.Numero Uno) van Charlotte Verhagen.

Ad den Hartog was jarenlang voorzitter van KWPN-regio Noord-Holland en werd aansluitend tot erelid benoemd.

Bron: persbericht KWPN

Foto: Remco Veurink