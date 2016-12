23 paarden vinden de dood in allesverwoestend vuur

Tijdens een brand op een trainingsstal voor renpaarden in Lexington (Kentucky/Verenigde Staten) vonden vorige week 23 paarden de dood. De meeste waren jaarlingen, die volgend jaar voor het eerst op de baan in actie zouden komen.

Eén van de paarden die het leven lieten was een driejarige merrie die net 100.000 dollar gewonnen had; een ander paard zou de volgende dag in Ohio meelopen in een race.

Dertien paarden werden gered; zo’n vijftig paarden die in andere stallen waren ondergebracht, bleven ongedeerd.

Terwijl de eigenaar van de stal en zijn medewerkers op de gealarmeerde brandweer wachtten, probeerden ze zoveel mogelijk paarden in veiligheid te brengen. ‘Mijn mensen waren helden’, aldus Eric Reed. ‘Ze renden af en aan door de rook en de vlammen om paarden te redden.’

Volgens Reed is er zo’n miljoen dollar nodig om de stal op te bouwen en nog eens een of twee ton om uitrusting en voer opnieuw aan te schaffen. De waarde van de overleden paarden is niet in geld uit te drukken, is hij van mening.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Via een GoFundMe-account wordt geprobeerd geld bij elkaar te krijgen voor dekens, halsters en zorg voor de paarden die de ramp overleefd hebben. zo’n 30.000 dollar is er al gedoneerd, van de in eerste instantie benodigde 50.000 dollar.

Horse&hound/Hoefslag

Foto: Shutterstock