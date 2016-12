Fijne kerst… óók voor je paard!

De kerstdagen zijn er om te genieten van elkaar en van lekker eten. Volg deze tips om er zeker van te zijn dat ook je viervoeter met kerst happy en gezond blijft.

1. Uitslapen is er niet bij…

Moet je paarden voeren, dan zit een uurtje langer in je bed blijven liggen er niet in tijdens de kerstdagen. Grote kans dat de paarden de stal afbreken. Het zijn gewoontedieren en zullen het absoluut niet op prijs stellen als ze hun ontbijt later dan gewoonlijk opgediend krijgen.

2. Lunch? Idem dito

Hetzelfde geldt uiteraard voor de voerbeurt tussen de middag. Een keertje overslaan of later is niet aan de orde.

3. Benen strekken

Tijdens kerst heb je wellicht te maken met familieverplichtingen en wil je sowieso ‘gezellig bij elkaar zijn’, spelletjes doen, tv kijken… Een paardeneigenaar moet echter te allen tijde rekening houden met zijn viervoeter(s). 24 uur per dag op stal, dat zal je lieveling niet op prijs stellen. Je zult toch echt tijd moeten vrijmaken om een buitenrit te maken, hem in de wei of in de stapmolen te zetten.

4. Toch verwennen?

Wil je je paard toch verwennen, geef dan geen chocola of ander voer waar hij niet aan gewend is. Wortelen of appels zijn een prima ‘snoepje’ om hem te laten weten dat het speciale dagen zijn. Kijk uit dat je goedbedoelde maar onwetende familieleden hem niet een stuk van die overheerlijke quiche voeren…

5. Minder voer

Ben je weg met de kerst en wordt je paard niet getraind zoals gewoonlijk, zorg dan dat zijn voer daarop aangepast wordt. Onnodig te zeggen dat je na de kerst het rijden langzaam opbouwt en niet meteen voluit gaat.

6. Met mate

En omgekeerd: ga niet ineens drie dagen achtereen ellenlange buitenritten maken omdat jij toevallig wél heel veel tijd hebt. En bedenk dat die springwedstrijd die je op oudjaarsdag gepland had dan wellicht wat teveel van het goede is. Dus: Blijf enigszins in het normale trainingsritme.

7. ‘Allemaal een rondje’

Gezellig, de hele familie over de vloer, met (jonge) kinderen. En gek dat ze allemaal zijn op jouw lieve paardje! Ze willen stuk voor stuk een rondje op zijn rug, alle zes! Oei, misschien geen goed idee op je sensibele sportpaard… Kun je misschien een makke pony lenen die het prima vindt om als knuffel- c.q. klimpaard gebruikt te worden?

Idee van Horse&Hound

Foto: Remco Veurink