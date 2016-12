Samorin en Kentucky kandidaten voor WEG 2022

Twee steden hebben zich officieel kandidaat gesteld voor de Wereldruiterspelen van 2022. Het Amerikaanse Kentucky en het Slowaakse Samorin gaan beide de strijd aan voor het organisatorschap.

‘We zijn erg blij dat we twee van zulke sterke kandidaten hebben voor de FEI Wereldruiterspelen van 2022.’ aldus Ingmar de Vos. ‘Zowel Kentucky als Samorin hebben al infrastructuur klaar staan om de Spelen te organiseren. De laatste editie in Normandië trok meer dan een half miljoen bezoekers en wereldwijd keken er meer dan 350 miljoen mensen naar via de televisie. Het evenement leverde daarmee een significante economische impact op de Franse economie.’

Kentucky organiseerde de Wereldruiterspelen al in 2010. De aankomende Spelen in 2018 zullen ook al plaats vinden in de Verenigde Staten, ditmaal Tryon.

Foto: Remco Veurink

Bron: FEI