Blog: ‘Stijgende lijn voor Pand&Paard’

Einde van het jaar, een terugblik over 2016 voor Pand & Paard Makelaardij. Allereerst positieve geluiden in de huizenmarkt, zo ook voor de paardenpanden. Al was in het jaar 2013 al goed merkbaar dat we voor de grotere hippische accommodaties een nieuwe eigenaar konden vinden. In 2016 vertrokken met regelmaat ook de woonhuizen met enkele paardenstallen.

Pand & Paard Makelaardij heeft voor tientallen miljoenen euro aan totale waarde van paardenpanden in 2016 verkocht/verhuurd en voor kopers aangekocht. Mooie stijgende lijn in haar 12-jarig bestaan.

Dronefilms

Ook is 2016 het jaar waar onze nieuwe website gelanceerd werd met alle nieuwe tools, zo ook de spraakmakende dronefilms. Dat is echt een fantastische tool om je bezit goed te kunnen presenteren. Vanuit de lucht vliegt de drone met camera rond boven het te verkopen perceel. Na een aantal oefen vluchten, kwam ik er al heel snel achter dat het niet aan mij besteed is. Gevoelige apparatuur, waar gelukkig onze hightech makelaar Michiel Timmerman wel mee overweg kan. Persoonlijke betrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Zo ook in de presentatie van het paardenpand.

Partner

Michiel kwam als geroepen in 2016, letterlijk hadden we handen en voeten te kort om de markt te bedienen. Een heuse carrière switch is het te noemen, daar hij werkzaam was in het bankwezen en de IT. Nu ook mijn zakelijke partner en wat is ons team versterkt! Hij kende immers Pand & Paard makelaardij van binnen en buiten. Na bijscholing en werkervaring opgedaan te hebben, is hij een volwaardig makelaar gespecialiseerd in paardenpanden geworden.

Pand&Paard App

Zijn eerste verkoop realiseerde hij binnen enkele weken en dat in een prijsklasse van 1,5 miljoen. Chapeau! Binnen het bedrijf heeft hij tevens gezorgd voor de synchronisatie van het computernetwerk; panden worden opgenomen middels een iPad zodat de informatie gelijk digitaal doorgestuurd kan worden, een overzichtelijk systeem om onze verkopers nog beter te bedienen en de Pand & Paard App wordt in 2017 gelanceerd.

Onder voorbehoud

Een helaas veelvoorkomend fenomeen ook in 2016: paardenhouderijen, met name maneges, meerdere keren verkocht onder voorbehoud. Koper gevonden, koopsom bepaald en koopovereenkomst getekend met een onder voorbehoud dat koper de financiering rond krijgt. Dat laatste liep soms spaak. Een groot deel eigen vermogen wenst de bank, alvorens de bank een financiering verstrekt. Dit grote deel is vaak 40% over de koopsom en dat is natuurlijk een hoop geld dat uit eigen middelen meegebracht dient te worden. Enfin, de aanhouder wint: ook maneges vonden via ons na wat hobbels (en flexibel denken) toch een nieuwe eigenaar.

Magazine

In 2016 is ons blad Pand & Paard Label -het magazine boordevol paardenpanden- letterlijk verdubbeld, de nieuwste editie is weer uit. Mocht je het blad willen ontvangen, vraag het dan gratis aan via www.pandenpaard.nl.

We zien 2017 met veel vertrouwen tegemoet, er staan nieuwe paardenpanden in de wachtrij om gepresenteerd te gaan worden, de notarisbezoeken zijn in 2017 al gepland en ons team is krachtiger dan ooit. Met de kerstdagen voor de deur wensen we iedereen hele fijne dagen toe en een sportief, mooi, gelukkig en gezond 2017 met een hoop paardenplezier.

Een kijkje nemen naar onze te koop staande paardenpanden? Dat kan op www.PandenPaard.nl.