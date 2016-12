Paard uit water gered met takelwagen

Voor de medewerkers van een stoeterij aan de Hamelspoelweg in het Brabantse Herpen was het vanmorgen wel even schrikken. Een van de paarden daar was te water geraakt. Daarom werd de politie en de brandweer gealarmeerd en een takelwagen van de brandweer moest worden ingezet om het dier te redden.

Takelwagen

De publieke omroep voor de gemeenten Oss en Bernheze vermeldden dat bij de reddingsactie ook een takelwagen werd ingezet omdat het lastig bleek het paard weer op de kant te krijgen. Met man en macht werd na ongeveer een uur het dier bevrijd uit zijn penibele situatie. Alvorens het paard terug kon worden gebracht naar stal werd hij nog netjes schoongespoeld door de brandweer.

Toeschouwers

De reddingsactie had nogal veel bekijks. Toeschouwers bestonden voornamelijk uit een aantal nieuwsgierige shetlanders!

http://www.d-tv.nl/index.php/nieuws/27608-paard-te-water-in-herpenvideo.html

Bron: d-tv.nl

Foto: Shutterstock