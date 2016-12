Paard dat in kraaienpoot stapte aan beterende hand

Hoefslag maakte gisteren al melding van de kraaienpoten in het bos bij Groesbeek. Hierdoor was een paard bijna kreupel.

Het paard stapte tijdens een bosrit in een kraaienpoot. De scherpe voetangel drong door de hoef en veroorzaakte een gemene wond. Het ongeluk gebeurde vorige week vrijdag. De dierenarts moest erbij komen, heeft het paard verbonden en heeft antibiotica gegeven tegen de ontsteking.

Goed nieuws

De amazone uit Berg en Dal kreeg vandaag goed nieuws van de behandelend dierenarts. De vijftienjarige merrie zal herstellen. De ontsteking is bijna weg en de wond geneest goed. De eigenaresse plaatste een waarschuwing op een forum voor ruiters. Het voorval is ook gemeld bij de jachtopziener en Staatsbosbeheer.

Over het hoofd gezien

Het is niet ondenkbaar dat de kraaienpoot er al een paar jaar ligt want drie jaar geleden is dat stuk bos ook uitgekamd toen er meerdere werden aangetroffen. Deze is blijkbaar over het hoofd gezien. In 2008 en 2010 waarschuwde de politie er al voor: mountainbikers reden er hun fietsen op kapot en ook toen raakte er een paard gewond. In 2013 en eerder dit jaar werden er kraaienpoten gevonden in het Groesbeekse bos. Ook hier raakte er een paard gewond en kampten fietsers met lekke banden.

Het gebeurt erg genoeg nog steeds af en toe dat er mensen zijn die ‘het leuk vinden’ om kraaiepoten te leggen.

Bron: Bokt/DeGelderlander

Foto: Remco Veurink