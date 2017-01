Skijöring, skiën met je paard!

Er wordt al geschaatst op natuurijs, sommige delen van Nederland zijn bedekt met een laag(je) sneeuw. Welke paardensport kan in barre tijden met sneeuw en ijs worden uitgeoefend? Skijöring (in het Noors eigenlijk skikjøring) is een competetieve wintersport. In Nederland is skijöring nog vrij onbekend maar als het gesneeuwd heeft, worden ook hier wel wedstrijden georganiseerd.

Kalm blijven

Hoewel de sport eigenlijk behoort te worden beoefend door een skiër die zich laat voorttrekken door een of meer sledehonden, gebeurt dit ook door een paard (met of zonder ruiter, in het laatste geval ment de skiër). De paarden moeten getraind worden om de aanwezigheid van kabels en skiër achter zich te accepteren en in moeilijke omstandigheden in de race kalm te blijven. Dat de sport niet geheel ongevaarlijk is, bleek nog in maart vorig jaar toen in Leadville (Colorado, VS) en in Minturn bij wedstrijden twee quarter horses zijn overleden.

Wedstrijdsport

Meestal wordt het paard bereden, maar het kan ook zijn dat de skiër zelf het paard moet sturen. Het ziet eruit als waterskiën, alleen vindt het plaats in de sneeuw. Vroeger zou skijöring gebruikt worden om zich snel te kunnen verplaatsen in de winter. Tegenwoordig is het vooral een wedstrijdsport. Op de Olympische Winterspelen van 1928 was het een demonstratiesport in Sankt Moritz. Skijöring wordt voornamelijk beoefend in Scandinavië, Duitsland, Zwitserland, Alaska en Oostenrijk.

Skijöring league

De timing is elektronisch, met top wedstrijden die beslist worden door honderdsten van seconden. The World Skijoring Championship klassen zijn de Open Pick & Draw klasse (voor de top skiërs, waaronder een aantal voormalige Amerikaanse Ski Team concurrenten en snelste paarden), de Sport-klasse, de Black Star Mule Class (waar alle skiërs moeten worden getrokken door een muilezel), en de Great Northern Novice klasse. Terwijl skijöring in Whitefish begon in de jaren zestig, de ‘moderne tijd’ van skijöring, werd het opnieuw ingevoerd in 2003. Kenmerken van dit jaarlijkse evenement zijn de grootste toegevoegde gelden, de grootste portemonnee en het laagste inschrijfgeld. The World Skijöring Championships heeft zelfs geleid tot een lokale recreatieve skijöring league.

Bron: Hoefsslag/skiinformatie/Wiki

Foto: Shutterstock