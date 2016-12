200km te paard voor Serious Request

Samen haar moeder Ilonka vertrok Amira Perfors vanochtend vanaf het Vechtdal College in Hardenberg op het paard naar Breda. Ze heeft met drie andere vriendinnen geld ingezameld voor 3FM Serious Request en heeft nu een paar dagen om het er naar toe te brengen. Afgelopen vrijdag om half negen is het duo uitgezwaaid door leerlingen en personeel.

Ervaringsdeskundige

Dit jaar zet 3FM Serious Request zich in voor kinderen met een longontsteking. Het is niet voor niets dat Amira en haar moeder zich op deze bijzondere wijze inzetten. ‘Wij zijn ervaringsdeskundigen,’ zegt Ilonka Perfors. ‘Mijn man heeft ook een tijdje een ernstige longontsteking gehad. Hij was heel erg ziek, maar door de goede medicijnen is hij er weer bovenop gekomen. Dit is een extra motivatie voor ons, dit gunnen wij kinderen in andere landen ook.’

Grote uitdaging

Behalve dat het heel erg leuk is om zoveel geld te doneren aan het goede doel, is het voor Amira ook nog wel een beetje spannend. ‘Ik zie er wel een beetje tegenop,’ zegt ze. ‘Het is een grote uitdaging, omdat het ook best wel koud is.’

Streefbedrag overschreden

Inmiddels zijn ze ze ‘erg moe, koud en met een zere kont’ aangekomen in Breda, na een 200km rit aan. Onderweg hebben moeder en dochter veel hulp gehad, zo konden ze bijvoorbeeld overnachten bij maneges. Het streefbedrag stond eerst op vijfhonderd euro, de teller stond bij vertrek al op een kleine duizend euro en uiteindelijk kwamen na een 200km rit aan in Breda met €1.400,- op zak. Met een pannenkoekactie die de achterblijvende vriendinnen nog gaan houden, wil het duo het bedrag verder aanvullen.

Bron: RTV Oost/Hoefslag

Foto: Remco Veurink