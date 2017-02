10 redenen om te gaan paardrijden

Paardrijden is zo’n sport waar je vroeger al op wilde, maar waar het nooit van kwam… Of waar de klad in kwam toen je ging puberen of studeren of kinderen kreeg.

Wil je het (weer) gaan oppakken? Goed idee!

De FEI geeft haar top tien redenen waarom paardrijden goed voor je is:

1. Het verbetert je balans en coördinatie

2. Het is goed voor je lijf: je wordt sterker en stabieler

3. Je bent nooit uitgeleerd

Elk paard is anders en van elk paard zul je iets leren. Daarom ontwikkel je je voortdurend als ruiter.

4. Je ervaart dat gevoel van één met je paard zijn

Die momenten dat je je één voelt met je paard, daar doe je het voor. Dat gevoel is moeilijk te omschrijven, maar een ruiter rijdt paard om dat te bereiken.

5. Je leert jezelf onder controle te houden

Het kan lastig zijn om je zenuwen in bedwang te houden als je paard stout is en je eigenlijk nog maar één ding wilt: afstijgen! Het kan frustrerend zijn als je iets vraagt van je paard en je krijgt niet het antwoord. Toch moet je steeds je emotie, frustratie en de manier waarop je reageert controleren. En dus leer je een belangrijke vaardigheid: rustig en gefocust blijven en je concentreren op je doel.

6. Je leert discpline

Ook als je géén zin hebt omdat het koud is, of omdat je je niet helemaal lekker voelt, zul je naar je paard toe moeten. Want het betreft niet alleen jezelf als je het opgeeft, maar ook dat andere wezen waar je mee werkt…

7. Je kweekt fllinke beenspieren

… die je mag laten zien in een strakke rijbroek!

8. Je leert problemen op te lossen

Paarden reageren niet altijd op de manier die je verwacht. Soms moet je out-of-the-box denken en een probleem op een nieuwe manier benaderen.

9. Je maakt geweldige nieuwe vrienden

Paardenmensen hebben dat ene, ‘paard’, gemeen. Er is altijd iets om over te praten. Samen lekker het bos in gaan is een geweldige manier om vrienden te maken.

10. Je kunt jezelf een fantastische vakantie bezorgen

Sommige reizen zijn het mooist vanaf de paardenrug. Om je lekker te maken… een safari te paard, rijden door bergen en dalen, lange galopsessies over het strand terwijl de zon ondergaat…

Bron: FEI

Foto: Shutterstock