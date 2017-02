Alex van Silfhout ‘Kleinzoon Quint lijkt op zijn opa’

Diederik van Silfhout en zijn vriendin Cindy de Mooy zijn dinsdag de trotse ouders geworden van zoon Quint. Het is de tweede zoon voor Diederik en het zesde kleinkind van Alex van Silfhout, sinds dit jaar bondscoach dressuur U-25, Junioren en Young Riders.

Opa Alex van Silfhout is beretrots op zijn nieuwste kleinkind. ‘Het is een mooi ventje’, zegt hij. ‘Sommige baby’s zijn een beetje rimpelig vlak na de geboorte, maar Quint is een mooi glad kindje. Hij lijkt op zijn opa.’

Volgens Van Silfhout is de geboorte goed gegaan en mocht moeder Cindy het ziekenhuis al na een paar uur verlaten. ‘Ik ben natuurlijk meteen gaan kijken, daar moet opa bij zijn.’

Diederik werd eerder al vader van Syl, Cindy heeft ook een zoon uit een eerdere relatie.

Foto: Remco Veurink