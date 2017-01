Agrigento en Romantik van Victoria Max-Theurer overleden

De Oostenrijkse Grand Prix-amazone Victoria Max-Theurer heeft afscheid moeten nemen van twee van haar gepensioneerde paarden, namelijk haar 30-jarige Westfaals gefokte Grand Prix-ruin Agrigento (Akzent II x Fruhlingsrausch) en de twintigjarige Hannoveraanse merrie Romantik (Rohdiamant x Avignon), waarmee Max-Theurer in de lichte tour succesvol was.

De familie Max-Theurer kocht Agrigento destijds met het oog op de juniorencarrière van Victoria. Samen wonnen ze in 1999 individueel en met het team brons tijdens het EK voor junioren in Achleiten. In 2001 werd de ruin verder opgeleid tot Grand Prix-niveau en in 2003 kwamen ze voor het eerst internationaal aan de start. In 2004 kwalificeerden ze zich voor de Olympische Spelen in Athene, maar daar koos ‘Vici’ ervoor om Falcao te rijden. In 2006 kwam er een eind aan de sportcarrière van Agrigento.

Romantik

Romantik presteerde onder de zoon van haar fokker, Heiko Klausing, goed in de rubrieken voor jonge paarden en werd in 1998 via de Hannoveraanse Elite Veiling in Verden voor 150.000 euro verkocht aan de familie Max-Theurer. De merrie maakte haar internationale lichte tour-debuut in 2005 in Dortmund, waar ze zowel in de Prix St. Georges als in de Intermediare I tweede werd. Romantik werd alleen in 2005 en 2006 in de sport uitgebracht en daarna teruggetrokken met het oog op een blessure. Ze werd daarna voor de fokkerij ingezet en bracht twee veulens: Schwarzenberg (v.Sandro Hit) en Alhambra (v.August der Starke).

Bron: Eurodressage

Fotograaf: Remco Veurink