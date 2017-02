Afscheid Parzival op Indoor Brabant

Parzival zal afscheid nemen van de internationale topsport tijdens de 50e editie van Indoor Brabant. De 20-jarige ruin en zijn amazone Adelinde Cornelissen zijn in de Brabanthallen dan nog eenmaal samen te zien voor het grote publiek.

Het officiële afscheid is op zaterdag 11 maart rond 15.30 uur in de pauze van de World Cup Dressage Freestyle.

Nederlands Kampioen

Parzival kwam in 2002 bij Adelinde op stal. Het eerste succes kwam in 2007 toen zij Nederlands Kampioen Zware Tour Indoor werden gevolgd met een overwinning in het Nederlands Kampioenschap Senioren Outdoor in 2008.

Van 2008 tot en met 2016 (met uitzondering van 2015) was Parzival een vaste waarde voor het Nederlandse dressuurteam. Tijdens hun eerste Europese Kampioenschappen in het Engelse Windsor in 2009 wonnen zij goud in de Grand Prix Special, met een wereldrecord: 84.042%. Ook was er zilver in de kür.

De combinatie mocht in 2010 de gouden teammedaille in ontvangst nemen tijdens de Wereldkampioenschappen. In 2011 wonnen zij de wereldbekerfinale.

Topjaar

Het jaar 2012 was een topjaar. Weer goud in de wereldbekerfinale, en drie medailles (tweemaal zilver, een maal brons) tijdens de Olympische Spelen in Londen.

‘Ik wilde Parzival een afscheid geven in Nederland en aan Indoor Brabant heb ik mooie herinneringen’, legt Adelinde uit.

Bron: Adelindecornelissen.nl