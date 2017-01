Acht springruiters uit top 50 naar Jumping Amsterdam

Acht springruiters uit de top 50 van de wereldranglijst verschijnen aan de start van Jumping Amsterdam, van 26 tot en met 29 januari in de RAI in Amsterdam. Voor Nederland doen onder andere Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder, Jur Vrieling, Willem Greve en Marc Houtzager mee.

Volgens de organisatie weet de mondiale springtop de weg naar de RAI Amsterdam te vinden. Op de startlijst prijken onder meer de namen van Olivier Philippaerts (BEL), John Whitaker (GBR), Emanuele Gaudiano (ITA) en Marcus Ehning (GER).

In totaal nemen bijna 50 springruiters uit 16 verschillende landen deel. Sanne Thijssen en Lisa Nooren hebben de startplekken gekregen voor ruiters tot 25 jaar. Het Noorse springtalent PåL Flam start met een wildcard, mogelijk gemaakt door de Young Riders Academy.

Van de deelnemers dit jaar schreven John Whitaker, Gerco Schröder, Willem Greve, Gert Jan Bruggink en Frank Schuttert de winst in de Grote Prijs van Amsterdam al eens op hun naam. Vorig jaar won Maikel van der Vleuten, die er dit jaar niet bij zal zijn.

De Anemone Horse Trucks Grote Prijs van Amsterdam (1.60m) is op zondagmiddag de belangrijkste springrubriek van het evenement. Op zaterdagavond is de RAI Amsterdam Six Bar.

Het volledige programma vind je hier.

Foto: DigiShots