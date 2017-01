De aanhouder wint: eerste overwinning na 27 jaar

De 87-jarige Bill Davis, die al 27 jaar renpaarden fokt zonder dat één van zijn paarden ooit een race won, zag afgelopen week eindelijk een einde komen aan die reeks.

Davis fokte zestien paarden en zeven daarvan namen deel aan races, maar geen enkel paard liep ooit in de prijzen. Zijn paard Ayr of Elegance, een flessenveulen, maakte daar afgelopen woensdag een einde aan en won een race op Lingfield, waarin de merrie vijf anderen achter zich liet.

Nooit opgeven

Van opgeven wilde de oude man nooit weten. Hij vertelt: ‘Ik heb er nooit aan gedacht om op te geven. Natuurlijk schiet het wel eens door je hoofd, maar dan slaap je er een nachtje over en besluit je gewoon door te gaan. Het was pure gekheid die ervoor zorgde dat ik op zoek bleef gaan naar die eerste overwinning. Het is een geweldig gevoel, ik heb eindelijk een winnaar. Ik heb altijd veel van paarden gehouden en mijn oma had twee broers die jockey waren. Ik vind het gewoon geweldig om paarden te hebben, maar uiteindelijk wil je natuurlijk een winnaar in je stal.’

Neuslengte

In mei 2016 leek de vijfjarige Ayr of Elegance voor haar eerste overwinning te gaan, maar bleek toen toch met een neuslengte verslagen te zijn. Vervolgens moest Davis nog ruim een half jaar wachten op een zege. Trainer Philip Hide, die ook al 27 jaar met Davis werkt, onthulde dat hij en Davis niet van de race konden genieten, ze waren ervan overtuigd dat er weer iets mis zou gaan. ‘Er is zoveel mis gegaan in al die jaren, alsof het lot altijd tegen hem was. Bill heeft zestien paarden gehad en ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Hij is geen rijk man en hij steekt al zijn geld in de paarden, het is dus geweldig dat hij dit bereikt heeft.’

Bron: Telegraph / Hoefslag