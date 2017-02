Wesley Mulder: ‘A Kind of Magic heeft me alles gegeven’

Springruiter Wesley Mulder heeft maandag zijn 12-jarige ruin A Kind of Magic WM (Hinault) uitgezwaaid. De 1.82 m grote ruin vertrekt naar China.

De verkoop van A Kind of Magic gaat Mulder aan het hart. ‘Ik moet dat misschien niet doen, maar ik hecht me heel erg aan een paard,’ vertelt de sympathieke ruiter. ‘Magic is zes jaar bij mij geweest en heeft me zoveel gegeven. Ik zou hem het liefst hier op de wei houden, maar zo zit het helaas niet in elkaar.’

Gelijk

Mulder kreeg de bruine onder het zadel toen hij zes jaar oud was. ‘Ik zou hem rijden voor de verkoop, maar kreeg Leon Oude Nijhuis zover om hem te kopen. Toen hij hem kwam bekijken, was Magic slecht in vorm. Leon zei: ‘Ik zie t niet, maar als jij zegt dat hij goed is, nemen we hem’. Gelukkig heb ik gelijk gekregen.’

Uiteindelijk kreeg Mulder het paard ook gedeeltelijk in eigendom. ‘Toen hij 8 was, reed ik met hem zijn eerste Grote Prijs. Ik kon hem altijd overal mee naartoe nemen, hij presteert heel constant, brengt veel rust. Daar heb ik met andere paarden heel veel profijt van.’

Volgen

De springruiter is ervan overtuigd dat we A Kind of Magic in de uitslagen nog terug gaan zien. ‘Als hij het daar zo goed doet als ik verwacht, gebeurt dat zeker. Het is de bedoeling dat zijn nieuwe ruiter hem bij de Asian Games gaat rijden. Het zal lastig zijn om hem via de social media te volgen, vanwege de taal.’

Dat de ruin in China goed verzorgd zal worden staat volgens Mulder vast. ‘Wim de Jonge heeft bij de verkoop bemiddeld. Ik weet dat hij met goede mensen samenwerkt. Vincent Vermeulen (die Beijing als standplaats heeft, red.) zal de nieuwe ruiter van Magic trainen.’

Talentvolle paarden

Mulder zelf gaat met een aantal jonge, talentvolle paarden verder. Op zijn stal in Saasveld heeft hij onder meer Twister de la Pomme (Darco) waarmee hij op het hoogste niveau uitkomt. ‘Het afgelopen weekend werden we vierde in de Grote Prijs van Opglabeek.’

Daarnaast heeft hij de 8-jarige Earl Grey (VDL Cardento) onder het zadel. ‘Het is een merrie met veel kwaliteit die ik ook al een paar keer op internationale wedstrijden heb meegenomen.’ Een nakomeling van Earl Grey, de 3-jarige J-star (Big Star), werd onlangs door het KWPN aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Van de 7-jarige hengst For Your Pleasure WM (For Pleasure) heeft Mulder ook veel verwachtingen. ‘Hij is er een jaar uit geweest vanwege een blessure, maar ik heb hem onlangs weer opgepakt.’

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots