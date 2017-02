Stal in Spanbroek uit voorzorg gesloten vanwege rhino

Stal de Zonnehoeve in Spanbroek is voor bezoekers gesloten omdat er wellicht de neurologische vorm van het rhino virus is geconstateerd. Drie paarden hebben koorts, een ervan hangt in takels omdat hij niet zelfstandig rechtop kan staan. Dat bevestigt Klaas Slagter, de eigenaar van de stal in Noord-Holland.

Volgens Slager worden alle maatregelen voorkomen om eventuele besmetting te voorkomen. ‘Er hangen borden aan het hek, er staan bakken met ontsmettingsmiddel. Meer kunnen we niet doen.’

Op en top paardenmensen

De eigenaren van de pensionpaarden mogen wel bij de paarden komen. ‘Ik ben 76 jaar, ik kan niet zelf voor alle paarden zorgen. De eigenaren zijn tijdens een vergadering gisteren uitgebreid ingelicht. Het zijn op en top paardenmensen, die snappen heus dat ze nu niet naar andere stallen moeten gaan.’

De paarden op de Zonnehoeve worden intensief in de gaten gehouden en getemperatuurd. Morgen of overmorgen moet duidelijk worden of er echt Rhino heerst.

Bon ami

Pension- en handelsstal Bon Ami in Noordbeemster is ook gesloten voor bezoekers en andere paarden. De pensionstal is gelegen op nog geen tien kilometer bij Spanbroek vandaan. ‘Omdat in de omgeving ‘99% zeker de neurologische vorm van het rhino virus is geconstateerd, kan de wedstrijd van 5 maart niet doorgaan,’ staat op de Facebookpagina van Rijvereniging Bon Ami, die op de locatie haar wedstrijden organiseert.

‘Omdat wij de veiligheid van alle paarden hoog in het vaandel hebben staan, staan wij hier als bestuur volledig achter. Beter voorkomen dan genezen.’

Contact

Rhinopeumonie is een virus dat behoort tot de groep van de herpesvirussen. De verspreiding vindt voornamelijk plaats door direct contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. Paarden met de neurologische vorm, die ernstige verlammingsverschijnselen kan veroorzaken, hebben intensieve verpleging nodig.

Met een goede verzorging kunnen ze gedeeltelijk of volledig herstellen.

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: DigiShots