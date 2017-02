Paardenwelzijn in Europa naar hoger niveau

De belangrijke Europese paardenwelzijnsorganisaties hebben vorige week een initiatief aangenomen van de met als doel het paardenwelzijn in Europa naar een hoger niveau te tillen. Het initiatief is in lijn met het welzijnsbeleid van de Sectorraad Paarden (SRP).

Vanuit het onderzoek wordt aanbevolen om te komen tot basisrichtlijnen voor het houden van paarden. In Nederland zijn sinds 2011 deze basisrichtlijnen reeds in gebruik, middels de Gids Goede Praktijken. De gids bevat de uitwerking van de 12 richtlijnen voor paardenhouders. In het streven naar de verbetering van paardenwelzijn werkt de SRP aan bewustwording en vergroting van kennis bij paardenhouders. Als logisch vervolg op de 12 richtlijnen voor paardenwelzijn en de Gids Goede Praktijken heeft de SRP ook de paardenwelzijnscheck ontwikkeld. En daarnaast is de SRP bezig om te komen tot een welzijnskeurmerk.

Stap voorwaarts

Jan Cees Vogelaar namens de SRP: “Dit is een stap voorwaarts binnen Europa op het gebied van aardenwelzijn, maar het is ook noodzakelijk om de aanbeveling uit het onderzoek over I&R invulling te gaan geven. Bij een diergezondheidscalamiteit is het niet weten hoeveel paarden er daadwerkelijk in Nederland of de EU zijn, en waar ze staan een enorm risico. Dit is eigenlijk een recept voor een catastrofe. Om dit te realiseren is een grotere inspanning van overheden noodzakelijk.”

