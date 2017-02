HC: Total U.S. wint laatste, Trafalgar pakt competitie

Winnaar van de finalewedstrijd van de Isah Hengstencompetitie vandaag op de KWPN Hengstenkeuring werd Total U.S. (v. Totilas). De competitiewinst was voor Trafalgar, eveneens een zoon van de spraakmakende Totilas.

Total U.S.

Total U.S., die vorige week nog de finale van de Subli Cub won, was met Dinja van Liere vandaag met 87 punten de beste in de laatste competitiewedstrijd en klom in de eindstand op van de vierde naar de tweede plaats met 333 punten.

Trafalgar en zijn amazone Marieke van der Putten kregen vandaag 83 punten, waren in de eindstand niet meer in te halen. Ze wonnen de competitie met 337 punten.

Daily Diamond

Ex aequo derde met in de finale werden Daily Diamond (v. Daily Deal) met Dana van Lierop en Hummer (v. Westpoint) met Kirsten Brouwer. Daily Diamond werd ook derde in de competitie met 332 punten.

Hometown (v. Apache), die met Diederik van Silfhout voor de finale samen met Trafalgar aan de leiding ging in de competitie, had nu teveel spanning. Met de 78 punten die hij vandaag verdiende scoorde hij uiteindelijk 330 punten en de vierde plek.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots