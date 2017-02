Fiona Bigwood verkoopt Atterupgaards Orthilia

Fiona Bigwood ontkende tot voor kort alles. Inmiddels is het toch officieel. Olympiadepaard Atterupgaards Orthilia is verkocht naar Denemarken. De geruchtenmolen was al lange tijd op gang. Maar de Engelse amazoneontkende tot voor kort alles. Inmiddels is het toch officieel. Olympiadepaardis verkocht naar Denemarken.

Agnet Kirk Thinggaard

De twaalf jaar oude Gribaldi-dochter van Fiona Bigwood zal in de toekomst worden gereden door de Deense amazone Agnete Kirk Thinggaard. Bigwood vertelde Horse & Hound: ‘Het was een zeer moeilijke beslissing, maar Tillie is op het hoogtepunt van haar carrière en ik wil het beste voor haar. Met mijn verplichtingen thuis kan ik niet meer dan vier concoursen rijden per jaar met haar. En Tillie verdient beter, zodat ze optimaal tot haar recht komt.’

Zilveren team Bigwood dankt haar sportieve comeback aan de merrie. De combinatie maakte deel uit van het Zilveren team van Rio, en behaalde het afgelopen jaar ondermeer overwinningen op de CDI’s in Roosendaal, Saumur en Nieuw en St Joosland. Bigwood startte Orthilia voor het eerst in maart 2015. Daarvoor werd ze uitgebracht als Young Riders paard door Cathrine Dufour.

Jojo AZ De Deen Agnete Kirk Thinggaard is vooral bekend dankzij haar Hongaars gefokte Jojo AZ (v. Ginus), die zij voor Denemarken startte op de Spelen in Rio. Zij reed mee op de Olympische Spelen in Rio. De Nederlandse kürcomponist Joost Peeters maakte haar kür.

Bron: St Georg / Horse & Hound / Hoefslag

Foto: Remco Veurink