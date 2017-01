Van Grunsven: ‘Voice of Holland lijkt wel dressuur’

Anky van Grunsven keek afgelopen vrijdag naar een aflevering van ‘The voice of Holland’ en had bij de manier waarop de juryleden de punten verdeelden een gevoel van déja vu en daarover schreef ze gisteren in haar column die in De Telegraaf verscheen.

Ze had zich gestoord aan het feit dat de coaches van hun eigen pupillen vaak veel hogere cijfers gaven om het gemiddelde op te krikken, terwijl sommige andere juryleden juist gemiddeld wat lagere cijfers gaven om de kansen van hun pupillen te vergroten. Op twitter schreef de amazone: ‘Het lijkt wel dressuur.’

Reining

Anky vond dat de manier van punten geven, zoals dat die avond in The voice gebeurde, zo onecht als dat het soms in de dressuur gebeurt en daar ergerde ze zich behoorlijk aan. Ze is van mening dat het voor een buitenstaander daardoor namelijk niet meer te volgen is. ‘Als buitenstaander wil je dat iemand gewoon de punten krijgt die het optreden verdient. En het liefst ook nog goed onderbouwd,’ legt ze uit.

Anky stelt voor om zowel in de dressuursport als bij The voice de hoogste en de laagste uitschieter te schrappen. Om tot een eerlijk resultaat te komen, geeft ze de puntenverdeling in de reining als voorbeeld, waarin voor gemaakte fouten punten worden afgetrokken en dat er zelfs beelden kunnen worden teruggekeken als er een fout wordt gemist. ‘Dat moet in de dressuur eenvoudig te implementeren zijn. Jureer wat je ziet en niet wat je weet én verwacht.’

Bron: De Telegraaf

Foto: Digishots