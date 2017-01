Nieuwe documentaire: Gouden Genen

In Nederland worden al jaren geweldige springpaarden gefokt. Die fokproducten zijn een uitstekend exportproduct. Annette van Trigt, die bekendheid kreeg dankzij documentaires als ‘Totilas: dressuurfenomeen’en ‘De slag om London’, maakte er voor RTV oost een nieuwe documentaire over: ‘Goude Genen’.

Maar hoe kan dit nou? Hoe fok je een kampioen? Het kan geen toeval zijn dat op de Olympische Spelen van 2008 het goud, zilver en brons werd gewonnen door buitenlandse ruiters op Nederlandse paarden? Het is big business. De documentaire toont aan dat van geluk geen sprake is, het lijkt op een combinatie van gepassioneerde fokkers én uitstekende faciliteiten. Het zaad van een winnend paard is goud waard en levert miljoenen op.

Gouden medaille of Gouden Genen

Gouden medaille of toch liever Gouden Genen? Beide gaan niet samen. De documentaire toont het pijnlijke dualisme aan. Annette van Trigt volgde drie jaar lang toonaangevende fokkers van Grand Prix-paarden. Met een hoofdrol voor Kees Klaver van Big Star. Zijn fokproduct zag het levenslicht in een wei in Schoorl om veertien jaar later Olympisch kampioen te worden in Rio onder het zadel van de Brit Nick Skelton.

De documentaire Gouden Genen zie je op vrijdag 27 januari om 21.00 en 23.00 uur bij TV Oost. De uitzending wordt om het hele uur herhaald.

Bron: RTV oost

Foto: Remco Veurink

Uitzending