Londen: Politiepaard probeert ritje te maken met bus

Iedereen kent ze wel, de rode dubbeldekker bussen die zo kenmerkend zijn voor Londen. Voor inwoners van de stad zijn ze al lang niet meer bijzonder, tenzij het lijkt alsof een paard een ritje probeert te maken…

Echte vriend

Politieagent Dan Smith was samen met zijn paard Invictor op patrouille, toen een man in een bus onwel werd. Smith schoot hem snel te hulp en stapte af. Invictor bleef, zoals het een echte vriend betaamt, dicht in de buurt van zijn baas.

Op datzelfde moment bevonden ook politicus Simon Crowcroft en zijn vrouw zich in de straten van Londen. Het duo liep enigzins verdwaald rond om vervolgens op een wel heel bijzonder gezicht te stuiten: het paard van de agent bevond zich namelijk half in de bus.

Kaartje kopen

‘Het leek net alsof hij een kaartje wilde kopen,’ aldus Crowcroft. ‘Ik heb een paar foto’s gemaakt van het gebeuren en ben blij dat deze zo goed ontvangen zijn. Ze zijn niet alleen aansprekend voor mensen die van dieren houden, maar laten ook zien dat de politie zich inzet om iedereen van dienst te zijn.’

Ook de Metropolitan Police Task reageerde positief in een tweet:

#PoliceHorse Invictor showing he’s a team player steps in to help PC Dan Smith with a person collapsed on a bus in @MPSIslington 🐎🐎👍 https://t.co/2QFkV8Yz3t — MetTaskforce (@MetTaskforce) 3 januari 2017

