KWPN-merrie Christina (v.Corland) naar de VS

De tienjarige KWPN-merrrie Christina (v.VDL Corland), die succesvol was in de internationale springsport onder de Belgische springruiter Olivier Vanderhasselt, is onlangs naar de Verenigde Staten verkocht. Wie de nieuwe eigenaar van de schimmelmerrie is, is nog niet bekend gemaakt.

In juli eindigde de combinatie nog op een tweede plaats tijdens het CSI1* Knokke Hippique en kwamen ze op de zesde plaats in de Stephex Masters.

De stermerrie werd in 2007 geboren in de stal van J. Hamstra- Boksma uit Drogeham. Haar moeder is de ster- prestatiemerrie Uriah (Indoctro x Goodtimes) en zij is een halfzus van de BWP-goedgekeurde hengst Versace (v.Haarlem). Hamstra fokte van Uriah behalve Christina, ook nog haar volle zus Beyonce, die door Rashid al Marri uit Quatar internationaal op 1.45 m-niveau wordt uitgebracht. Halfzus Evita (v. Zirocco Blue) springt onder de Slowaakse springruiter Radovan Cibere eveneens internationaal op 1.45 m-niveau.

Bron: equnews

Foto: Remco Veurink