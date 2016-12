Mechelen: Gudrun Patteet eerste Belgische Indoorkampioene

Dit jaar werd tijdens Jumping Mechelen voor het eerst het Belgisch indoor kampioenschap georganiseerd. Gudrun Patteet was uiteindelijk de verdiende kampioene.

14 Barrageklanten

Zij kreeg haar kampioenschap niet cadeau. Van de 37 ruiters die aan de start kwamen van het 1 m 45 parcours volgens barema A met barrage kwalificeerden er zich 14 voor de barrage. De overwinning ging naar Gudrun Patteet met Sea Coast Ferly die in de barrage bijna twee secondes sneller reed dan de nummer twee Gregory Wathelet met Desteny van het Dennehof.

Sea Coast Ferly

Gudrun : ‘De proef stond best moeilijk, je moest echt rijden voor de afstanden. Er waren ook heel wat goeie ruiters met een goed paard aan de start zodat het niet verwonderlijk was dat er 14 combinaties in barrage kwamen. In de paddock heb ik een paar ruiters in de barrage op het scherm gevolgd maar ik heb toch mijn eigen barrage gereden. Ik weet dat Sea Coast Ferly heel snel kan zijn. Ik heb niet roekeloos gereden maar toch zo snel als ik kon. Als ze dan foutloos is wist ik dat ik kon winnen. Ik ben erg blij dat ik de eerste editie van het Belgisch kampioenschap indoor op mijn naam kon schrijven. In het CSI5* zal het heel wat moeilijker zijn, mijn paarden zijn nog jong en de wereldtop is hier in Mechelen aanwezig. Deze overwinning is alvast een super start van mijn Jumping Mechelen.’

Bron: Jumping Mechelen / Hoefslag

Foto: Remco Veurink