Honeymore WV veilingtopper van Sale of the Rising Stars

Absolute veilingtopper van de Sale of the Rising Stars in Drachten was zaterdagavond de 5-jarige Honeymore WV (Bamako de Muze x Corland) De schimmelmerrie veranderde voor 170.000 euro van eigenaar.

De nieuwe eigenaar van Honeymore is de Fransman Antoine Bourgeois die de merrie zal laten uitbrengen door topruiter Aymeric de Ponnat.

De springpaardenveiling leverde in totaal 1.066.000 euro op. De op een na hoogste prijs (130.000 euro) werd neergeteld voor de 6-jarige hengst Gringo (Catoki x Tolan R). De nummer drie van de veiling was de 6-jarige ruin Grand Beau (Chello III VDL x Celano) die 120.000 euro opbracht.

De gemiddelde prijs kwam uit op 76.143 euro.

