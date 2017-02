Fotoverslag jaargang I: dressuurhengsten goedgekeurd in 2016

De in 2016 goedgekeurde KWPN-hengsten maakten vanmiddag onder het zadel hun opwachting op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch.

‘De hengsten moeten bijna allemaal nog vier worden en zijn nog volop in ontwikkeling”, zegt commissielid Marian Dorresteijn. ‘Met name in deze entourage mogen we nog niet verwachten dat ze gaan pieken en gereden kunnen worden zoals dat thuis in de vertrouwde omgeving kan. Ik vraag u daar om om ze te beoordelen en niet te veroordelen.”

Toch lieten deze nog jonge hengsten al heel goede momenten zien. Leanjo de Koster, van Digishots, maakte foto’s van deze in 2016 goedgekeurde hengsten:

Foto’s: DigiShots