Fotoverslag jaargang I: hengsten goedgekeurd in 2016

Zojuist hebben de jonge hengsten uit de jaargang 2016 zich gepresenteerd. Maar liefst 22 hengsten kwamen in de baan en kregen een toelichting van hengstenselectie commissieleden Wout Jan van der Schans en Hester Klompmaker.

De jonge hengsten lieten zien de nodige progressie te hebben gemaakt. Weliswaar waren diverse hengsten flink onder de indruk van de imponerende omgeving, toch konden ze goed hun kunnen laten zien over enkele hindernissen die in de baan waren geplaatst. Veel hengsten lieten zien sterker te zijn geworden de laatste maanden. Wout Jan van der Schans: ‘Het is zaak dat deze jonge hengsten goede ruiters treffen die hun alle tijd geven zich te ontwikkelen. We zien hier diverse hengsten die echt aan kracht hebben gewonnen, en al kunnen wat wij in het verrichtingsonderzoek al dachten dat erin zat. De hengsten zijn zeer divers, zowel in bloedlijnen als in type en hoeveelheid bloed. Zo is er voor iedere fokker wat te kiezen om weer mee verder te kunnen.’

Leanjo de Koster, van Digishots, maakte deze foto’s van de in 2016 goedgekeurde hengsten:

Foto’s: Digishots